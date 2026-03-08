Рейтинг@Mail.ru
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
14:32 08.03.2026
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
Российский сноубордист Филипп Шеббо, комментируя два падения во время заезда в сноуборд-кроссе на Паралимпиаде в Италии, заявил журналистам, что пошел на риск... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T14:32:00+03:00
2026-03-08T14:32:00+03:00
паралимпийский комитет россии (пкр)
спорт
италия
паралимпийские игры
италия
паралимпийский комитет россии (пкр), спорт, италия, паралимпийские игры
Паралимпийский комитет России (ПКР), Спорт, Италия, Паралимпийские игры
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения

Шеббо, объясняя падения, заявил, что пошел на риск ради выхода в следующий раунд

© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Филипп Шеббо. Архивное фото
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский сноубордист Филипп Шеббо, комментируя два падения во время заезда в сноуборд-кросссе на Паралимпиаде в Италии, заявил журналистам, что пошел на риск ради выхода в следующий раунд.
В воскресенье российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Шеббо заняли третье и четвертое места соответственно в четвертьфинале сноуборд-кросса и не смогли выйти в следующий раунд.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Васильев: наши паралимпийцы доказали абсурдность мирового спорта без России
Вчера, 10:01
«
"Мы вышли против призеров Паралимпийских игр. Американцы очень опытные. Знали, что надо выигрывать на старте, если хотим хороший результат. Первый раз получился плохой старт. Пытались выложиться, приложить больше усилий в толчок, рисковать. Но я вытолкнулся и потерял равновесие. Потом гнал по всей трассе, смотрю - уже все на финише. Решил второй раз на попе посидеть", - сказал Шеббо.
"Атмосфера на Играх потрясающая, встретились с друзьями, коллегами. Давно не виделись. Нас встретили очень тепло, перекидываются русскими фразами", - добавил он.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью
7 марта, 19:04
 
Паралимпийский комитет России (ПКР)СпортИталияПаралимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
