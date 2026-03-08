https://ria.ru/20260308/shebbo-2079380221.html
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
Шеббо, объясняя падения, заявил, что пошел на риск ради выхода в следующий раунд
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский сноубордист Филипп Шеббо, комментируя два падения во время заезда в сноуборд-кроссе на Паралимпиаде в Италии, заявил журналистам, что пошел на риск ради выхода в следующий раунд.
В воскресенье российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Шеббо заняли третье и четвертое места соответственно в четвертьфинале сноуборд-кросса и не смогли выйти в следующий раунд.
"Мы вышли против призеров Паралимпийских игр. Американцы очень опытные. Знали, что надо выигрывать на старте, если хотим хороший результат. Первый раз получился плохой старт. Пытались выложиться, приложить больше усилий в толчок, рисковать. Но я вытолкнулся и потерял равновесие. Потом гнал по всей трассе, смотрю - уже все на финише. Решил второй раз на попе посидеть", - сказал Шеббо.
"Атмосфера на Играх потрясающая, встретились с друзьями, коллегами. Давно не виделись. Нас встретили очень тепло, перекидываются русскими фразами", - добавил он.