Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока

БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. МИД Сербии к воскресенью организовал эвакуацию 329 человек из стран Ближнего Востока в связи с эскалацией в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Самолет с 200 первыми эвакуированными из ОАЭ гражданами Сербии прибыл в Белград 3 марта, затем вывоз граждан продолжился.

"МИД и (национальный авиаперевозчик - ред.) Air Serbia к настоящему времени эвакуировали 329 человек, из них 67 рейсом из Шарм-эль-Шейха и 262 из Дубая . Эвакуация продолжается и сегодня, новым рейсом из Дубая", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Сербии указало, что интенсивно готовит вывоз граждан из Катара, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, которые двумя бортами Air Serbia должны быть возвращены из Эр-Рияда в Белград.

Президент Сербии Александр Вучич 1 марта посетовал, что граждане Сербии ехали в ОАЭ вопреки предупреждениям об эскалации на Ближнем Востоке , при закрытом воздушном пространстве национальная авиакомпания Air Serbia не может их эвакуировать на фоне авиаударов Ирана