Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока
МИД Сербии к воскресенью организовал эвакуацию 329 человек из стран Ближнего Востока в связи с эскалацией в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 08.03.2026
БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. МИД Сербии к воскресенью организовал эвакуацию 329 человек из стран Ближнего Востока в связи с эскалацией в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство.
Самолет с 200 первыми эвакуированными из ОАЭ
гражданами Сербии
прибыл в Белград
3 марта, затем вывоз граждан продолжился.
"МИД и (национальный авиаперевозчик - ред.) Air Serbia к настоящему времени эвакуировали 329 человек, из них 67 рейсом из Шарм-эль-Шейха
и 262 из Дубая
. Эвакуация продолжается и сегодня, новым рейсом из Дубая", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Сербии указало, что интенсивно готовит вывоз граждан из Катара, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, которые двумя бортами Air Serbia должны быть возвращены из Эр-Рияда в Белград.
Президент Сербии Александр Вучич
1 марта посетовал, что граждане Сербии ехали в ОАЭ вопреки предупреждениям об эскалации на Ближнем Востоке
, при закрытом воздушном пространстве национальная авиакомпания Air Serbia не может их эвакуировать на фоне авиаударов Ирана
.
Вучич 28 февраля обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и глобальную безопасность, пожелав скорейшего достижения мира в ближневосточном регионе.