Рейтинг@Mail.ru
Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/serbiya-2079401229.html
Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока
Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока - РИА Новости, 08.03.2026
Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока
МИД Сербии к воскресенью организовал эвакуацию 329 человек из стран Ближнего Востока в связи с эскалацией в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:31:00+03:00
2026-03-08T16:31:00+03:00
в мире
сербия
ближний восток
оаэ
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
https://ria.ru/20260308/oae-2079383113.html
https://ria.ru/20260308/iran-2079394022.html
сербия
ближний восток
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, ближний восток, оаэ, александр вучич
В мире, Сербия, Ближний Восток, ОАЭ, Александр Вучич
Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока

Сербия эвакуировала 329 граждан с Ближнего Востока из-за эскалации

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 8 мар – РИА Новости. МИД Сербии к воскресенью организовал эвакуацию 329 человек из стран Ближнего Востока в связи с эскалацией в регионе, сообщило внешнеполитическое ведомство.
Самолет с 200 первыми эвакуированными из ОАЭ гражданами Сербии прибыл в Белград 3 марта, затем вывоз граждан продолжился.
Дым на месте удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Израильские СМИ заявили о первом ударе ОАЭ по Ирану
Вчера, 14:50
"МИД и (национальный авиаперевозчик - ред.) Air Serbia к настоящему времени эвакуировали 329 человек, из них 67 рейсом из Шарм-эль-Шейха и 262 из Дубая. Эвакуация продолжается и сегодня, новым рейсом из Дубая", - говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Сербии указало, что интенсивно готовит вывоз граждан из Катара, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, которые двумя бортами Air Serbia должны быть возвращены из Эр-Рияда в Белград.
Президент Сербии Александр Вучич 1 марта посетовал, что граждане Сербии ехали в ОАЭ вопреки предупреждениям об эскалации на Ближнем Востоке, при закрытом воздушном пространстве национальная авиакомпания Air Serbia не может их эвакуировать на фоне авиаударов Ирана.
Вучич 28 февраля обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и глобальную безопасность, пожелав скорейшего достижения мира в ближневосточном регионе.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Россия может помочь в деэскалации конфликта, заявили в правительстве Ирана
Вчера, 15:47
 
В миреСербияБлижний ВостокОАЭАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала