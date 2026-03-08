https://ria.ru/20260308/samolet-2079436455.html
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно сел в Мьянме
Самолет Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг и выставивший аварийный код у берегов Мьянмы, совершил успешную посадку в Янгоне, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 08.03.2026
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, совершил успешную посадку в Янгоне