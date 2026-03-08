Рейтинг@Mail.ru
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно сел в Мьянме
21:15 08.03.2026
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно сел в Мьянме
Самолет Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг и выставивший аварийный код у берегов Мьянмы, совершил успешную посадку в Янгоне, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 08.03.2026
Тюмень, Нячанг, Мьянма, Azur Air, Boeing 767
Тюмень, Нячанг, Мьянма, Azur Air, Boeing 767
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Самолет Azur Air, летевший из Тюмени в Нячанг и выставивший аварийный код у берегов Мьянмы, совершил успешную посадку в Янгоне, сообщили в авиакомпании.
"Самолет Boeing 767, выполняющий рейс ZF-2559 Тюмень - Нячанг, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Янгон (Мьянма). Посадка прошла в штатном режиме, самолет зарулил на место стоянки самостоятельно", - говорится в сообщении.

Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
21 января, 11:01
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
