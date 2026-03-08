Рейтинг@Mail.ru
Самолет Azur Air выставил аварийный код и начал снижение у Мьянмы - РИА Новости, 08.03.2026
21:02 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/samolet-2079434644.html
Самолет Azur Air выставил аварийный код и начал снижение у Мьянмы
Самолет Azur Air выставил аварийный код и начал снижение у Мьянмы
Самолет Azur Air выставил аварийный код и начал снижение у Мьянмы

Летевший из Тюмени в Нячанг самолет начал аварийное снижение у берегов Мьянмы

CC BY 2.0 / Victor / Azur Air / Boeing 757-28AСамолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
CC BY 2.0 / Victor / Azur Air / Boeing 757-28A
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Самолет авиакомпании Azur Air, следующий рейсом из Тюмени в Нячанг, выставил аварийный код и начал снижение у берегов Мьянмы, следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24.
По данным сервиса, к западу от Мьянмы самолет начал снижаться с 35 000 футов до 24 850 футов - с высоты 10,7 километра до 7,6 километра - и выставил аварийный сигнал ответчика.
Самолет Boeing, совершивший аварийную посадку в Красноярске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
21 января, 11:01
 
