Самолет Azur Air выставил аварийный код и начал снижение у Мьянмы
Самолет Azur Air выставил аварийный код и начал снижение у Мьянмы
Самолет авиакомпании Azur Air, следующий рейсом из Тюмени в Нячанг, выставил аварийный код и начал снижение у берегов Мьянмы, следует из данных сервиса... РИА Новости, 08.03.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Летевший из Тюмени в Нячанг самолет начал аварийное снижение у берегов Мьянмы