Президент Кубы раскритиковал "реакционный" саммит "Щит Америки"
МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Итогами саммита США и латиноамериканских лидеров, который был организовал во Флориде, стало обязательство правых правительств региона использовать смертоносную силу США для решения внутренних проблем, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Небольшой реакционный и неоколониальный саммит во Флориде, созванный США с участием правых правительств региона, обязывает их принять использование смертоносной военной силы США для решения внутренних проблем и обеспечения порядка в их странах", - написал кубинский лидер в своем блоге в соцсети X
Саммит "Щит Америки" прошел во Флориде в субботу по инициативе президента США Дональда Трампа с участием ряда лидеров стран американского континента. По итогам мероприятия президент США подписал прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки.
На встречу помимо Кубы не были приглашены Никарагуа, а также такие крупные страны региона, как Бразилия, Колумбия и Мексика.
Кубинский лидер ранее заявлял, что саммит представляет угрозу региональной интеграции и противоречит провозглашённому в Латинской Америке принципу зоны мира.