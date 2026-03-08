Президент Кубы раскритиковал "реакционный" саммит "Щит Америки"

МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Итогами саммита США и латиноамериканских лидеров, который был организовал во Флориде, стало обязательство правых правительств региона использовать смертоносную силу США для решения внутренних проблем, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Небольшой реакционный и неоколониальный саммит во Флориде, созванный США с участием правых правительств региона, обязывает их принять использование смертоносной военной силы США для решения внутренних проблем и обеспечения порядка в их странах", - написал кубинский лидер в своем блоге в соцсети X

Саммит "Щит Америки" прошел во Флориде в субботу по инициативе президента США Дональда Трампа с участием ряда лидеров стран американского континента. По итогам мероприятия президент США подписал прокламацию о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями с участием Соединенных Штатов и стран Латинской Америки.

На встречу помимо Кубы не были приглашены Никарагуа, а также такие крупные страны региона, как Бразилия, Колумбия и Мексика.