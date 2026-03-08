Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/rul-2079321874.html
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль - РИА Новости, 08.03.2026
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль
После приема корвалола и валокордина, а также порошков от простуды и сиропов от кашля стоит осторожнее садиться за руль, так как они могут влиять на способность РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:43:00+03:00
2026-03-08T06:43:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151380/17/1513801785_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_7c4433dedea4d8ce085358b3adafb2df.jpg
https://ria.ru/20260305/avto-2078637251.html
https://ria.ru/20260212/drift-2073803973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151380/17/1513801785_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_faf3093c0a8b4d600fb270bd9ad5d1bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль

РИА Новости: после приема корвалола и валокордина не стоит садиться за руль

© Depositphotos.com / ivylingpyВождение праворульной машины
Вождение праворульной машины - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Depositphotos.com / ivylingpy
Вождение праворульной машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. После приема корвалола и валокордина, а также порошков от простуды и сиропов от кашля стоит осторожнее садиться за руль, так как они могут влиять на способность управления автомобилем, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Юрист отметила, что перед применением любых лекарств необходима консультация с врачом, а перед поездкой за рулем - обязательно ознакомиться с инструкцией к препаратам и сверить их с перечнем медикаментов Минздрава РФ, оказывающих влияние на способность управления транспортом.
Автомобильная пробка - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Юрист рассказал, что грозит водителям за грязные фары
5 марта, 05:28
"Корвалол, валокордин содержат психотропное вещество, а также этиловый спирт; порошки от простуды имеют в составе вещество, вызывающее сонливость и часто этиловый спирт. Также некоторые антигистаминные препараты вызывают выраженную сонливость и заторможенность", - сказала Браун.
По словам собеседницы агентства, в список входят и обезболивающие, содержащие составляющие психотропных веществ, а также сиропы от кашля, в которых до 90% этилового спирта. Кроме того, ряд транквилизаторов угнетают центральную нервную систему.
"В список также входят некоторые спреи для горла, которые могут содержать этиловый спирт, что может зафиксировать алкотестер, и некоторые препараты от давления", - заключила подполковник в отставке.
Участник соревнований по дрифту - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Юрист рассказала, что грозит водителям за дрифт на дорогах
12 февраля, 04:40
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала