https://ria.ru/20260308/rul-2079321874.html
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль - РИА Новости, 08.03.2026
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль
После приема корвалола и валокордина, а также порошков от простуды и сиропов от кашля стоит осторожнее садиться за руль, так как они могут влиять на способность РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:43:00+03:00
2026-03-08T06:43:00+03:00
2026-03-08T06:43:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151380/17/1513801785_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_7c4433dedea4d8ce085358b3adafb2df.jpg
https://ria.ru/20260305/avto-2078637251.html
https://ria.ru/20260212/drift-2073803973.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151380/17/1513801785_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_faf3093c0a8b4d600fb270bd9ad5d1bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Юрист назвала лекарства, после приема которых не стоит садиться за руль
РИА Новости: после приема корвалола и валокордина не стоит садиться за руль
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. После приема корвалола и валокордина, а также порошков от простуды и сиропов от кашля стоит осторожнее садиться за руль, так как они могут влиять на способность управления автомобилем, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Юрист отметила, что перед применением любых лекарств необходима консультация с врачом, а перед поездкой за рулем - обязательно ознакомиться с инструкцией к препаратам и сверить их с перечнем медикаментов Минздрава РФ, оказывающих влияние на способность управления транспортом.
"Корвалол, валокордин содержат психотропное вещество, а также этиловый спирт; порошки от простуды имеют в составе вещество, вызывающее сонливость и часто этиловый спирт. Также некоторые антигистаминные препараты вызывают выраженную сонливость и заторможенность", - сказала Браун.
По словам собеседницы агентства, в список входят и обезболивающие, содержащие составляющие психотропных веществ, а также сиропы от кашля, в которых до 90% этилового спирта. Кроме того, ряд транквилизаторов угнетают центральную нервную систему.
"В список также входят некоторые спреи для горла, которые могут содержать этиловый спирт, что может зафиксировать алкотестер, и некоторые препараты от давления", - заключила подполковник в отставке.