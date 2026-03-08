Рейтинг@Mail.ru
Женщины-моряки до сих сталкиваются со стереотипами, рассказали в профсоюзе - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/rpsm-2079336176.html
Женщины-моряки до сих сталкиваются со стереотипами, рассказали в профсоюзе
Женщины-моряки до сих сталкиваются со стереотипами, рассказали в профсоюзе - РИА Новости, 08.03.2026
Женщины-моряки до сих сталкиваются со стереотипами, рассказали в профсоюзе
Предрассудки и современные стереотипы о трудности профессии моряка до сих пор преследуют женщин при устройстве на работу в судовые экипажи, рассказал РИА... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:31:00+03:00
2026-03-08T09:31:00+03:00
общество
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019399717_0:20:1737:997_1920x0_80_0_0_afeb893ffcbfa90acfb888a2bdef7561.jpg
https://ria.ru/20260307/otkrytki-na-8-marta-2079024802.html
https://ria.ru/20260306/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-8-marta-2078996587.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019399717_360:0:1689:997_1920x0_80_0_0_c5f7f3b86d996b112f2b5740be91d9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Общество, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Женщины-моряки до сих сталкиваются со стереотипами, рассказали в профсоюзе

РПСМ: женщины-моряки до сих сталкиваются со стереотипами при трудоустройстве

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМалый противолодочный корабль "Алексин"
Малый противолодочный корабль Алексин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Малый противолодочный корабль "Алексин". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предрассудки и современные стереотипы о трудности профессии моряка до сих пор преследуют женщин при устройстве на работу в судовые экипажи, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
«
"На пути трудоустройства женщин на морском флоте стоят современные предрассудки и стереотипы. До последнего времени в российском законодательстве были установлены запреты на занятие многих должностей на морских судах женщинами, исключительно исходя из заботы об их здоровье. Только с 1 января 2021 года все эти запреты были сняты, в том числе по настоянию РПСМ", - поделился Ковальчук.
Международный женский день 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Открытки с 8 марта: 70 красивых картинок с поздравлениями для женщин
7 марта, 20:00

Преодоление стереотипов

По его словам, сейчас в стране наблюдается нехватка моряков по некоторым должностям на российских судах и вряд ли можно говорить о нехватке именно женщин. Тем не менее судовладельцы не всегда готовы принимать женщин в плавсостав, хотя при этом доля женщин, занятых в мировом флоте, находится в пределах 2% и в основном они заняты на круизных судах в обслуживании пассажиров.
"Буквально недавно к нам поступило обращение девушки, которой отказали в работе, ссылаясь на уже отмененные законодательные ограничения. Мы разъяснили ей, что в таких случаях необходимо требовать письменный отказ и обжаловать его в суде. Потому важно, на мой взгляд, максимально преодолеть стереотипы о том, что эта профессия является исключительно мужской, и не создавать барьеров для самостоятельного выбора профессии моряка женщинами", - объяснил Ковальчук.
«
Кадры будущего
В Росморречфлоте, говоря о будущих специалистах российской морской отрасли, отметили, что в этом году по плавательным специальностям из подведомственных вузов выпустилась 41 девушка, в том числе будущие судоводители, судомеханики и электромеханики.
"С прошлого года учебная программа была специально изменена для будущих членов экипажей - выпуск для этих профессий перенесен на более ранний срок с июня на февраль-март. Выпускники могут сразу устроиться в навигацию в экипажи", - рассказали в Росморречфлоте.
По словам первого зампредседателя отраслевого профсоюза, по сведениям некоторых учебных заведений, количество обучающихся девушек может доходить до 5%. "Кроме того, существуют курсы по подготовке матросов, мотористов и электриков, то есть рядовых членов экипажа", - заключил Ковальчук.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Международный женский день: как появился праздник 8 Марта
6 марта, 20:38
 
ОбществоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала