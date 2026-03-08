Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты

Лукашенко заявил, что производимые в Белоруссии продукты питания "идеальные, шикарные". Президент рассказал, что этому способствовало и принятое им в начале президентской карьеры решение сохранить в республике советскую систему ГОСТов, в то время как в России для продуктов ввели технические условия (ТУ). По его словам, изначально из-за этого белорусские производители проигрывали в конкурентной борьбе российским.