Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты - РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты
Представители высшего руководства России хвалили белорусские продукты питания, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко: руководство России хвалило белорусские продукты питания
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Представители высшего руководства России хвалили белорусские продукты питания, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белорусский лидер в воскресенье посетил один из минских ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай", ранее принадлежавшей McDonald's
и сейчас почти полностью перешедшей на отечественные продукты для изготовления блюд.
"Недавно в Москве
после заседания Высшего госсовета (Союзного государства, состоявшегося 26 февраля - ред.) собралось руководство Белоруссии
и России
, обсуждали проблему. Там небольшой круг был, человек восемь. Россияне говорят: "Вот у вас такие (хорошие - ред.) продукты", - сказал Лукашенко
, видеозапись его общения с работниками общепита опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко заявил, что производимые в Белоруссии продукты питания "идеальные, шикарные". Президент рассказал, что этому способствовало и принятое им в начале президентской карьеры решение сохранить в республике советскую систему ГОСТов, в то время как в России для продуктов ввели технические условия (ТУ). По его словам, изначально из-за этого белорусские производители проигрывали в конкурентной борьбе российским.
"Я говорю (в 1990-е годы - ред.): потерпите, год-два - и люди разберутся, натуральные (продукты - ред.) будут брать… Вот и пришло наше время", - сказал Лукашенко.