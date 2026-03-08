Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/rossiya-2079406732.html
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты - РИА Новости, 08.03.2026
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты
Представители высшего руководства России хвалили белорусские продукты питания, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:59:00+03:00
2026-03-08T16:59:00+03:00
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
mcdonald's corporation
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
https://ria.ru/20260308/lukashenko-2079369342.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, mcdonald's corporation, общество
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, McDonald's Corporation, Общество
Лукашенко рассказал, как руководство России хвалило белорусские продукты

Лукашенко: руководство России хвалило белорусские продукты питания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Представители высшего руководства России хвалили белорусские продукты питания, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Белорусский лидер в воскресенье посетил один из минских ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай", ранее принадлежавшей McDonald's и сейчас почти полностью перешедшей на отечественные продукты для изготовления блюд.
"Недавно в Москве после заседания Высшего госсовета (Союзного государства, состоявшегося 26 февраля - ред.) собралось руководство Белоруссии и России, обсуждали проблему. Там небольшой круг был, человек восемь. Россияне говорят: "Вот у вас такие (хорошие - ред.) продукты", - сказал Лукашенко, видеозапись его общения с работниками общепита опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко заявил, что производимые в Белоруссии продукты питания "идеальные, шикарные". Президент рассказал, что этому способствовало и принятое им в начале президентской карьеры решение сохранить в республике советскую систему ГОСТов, в то время как в России для продуктов ввели технические условия (ТУ). По его словам, изначально из-за этого белорусские производители проигрывали в конкурентной борьбе российским.
"Я говорю (в 1990-е годы - ред.): потерпите, год-два - и люди разберутся, натуральные (продукты - ред.) будут брать… Вот и пришло наше время", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко поручил показать американцам работу бывшего McDonald's
Вчера, 13:35
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоMcDonald's CorporationОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала