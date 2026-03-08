П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая представила предложения по защите детей от современных угроз.

В четверг президент России Владимир Путин встретился с женщинами в Кремле. После встречи Наумова обратилась к главе государства с вопросом о том, кому можно передать предложения по защите детей от современных угроз. После этого к Наумовой подошел Песков

"Это было поручение президентское, да, во время беседы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину , отметив, что рассказывать о нем нельзя.

Наумова пояснила, что Песков дал ей свой номер телефона, выразив надежду, что ее идеи возьмут в работу.