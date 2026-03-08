https://ria.ru/20260308/rossiya-2079385063.html
Песков дал свой номер телефона военкору Первого канала
Песков дал свой номер телефона военкору Первого канала - РИА Новости, 08.03.2026
Песков дал свой номер телефона военкору Первого канала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая представила предложения по защите... РИА Новости, 08.03.2026
россия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая представила предложения по защите детей от современных угроз.
В четверг президент России Владимир Путин
встретился с женщинами в Кремле. После встречи Наумова
обратилась к главе государства с вопросом о том, кому можно передать предложения по защите детей от современных угроз. После этого к Наумовой подошел Песков
.
"Это было поручение президентское, да, во время беседы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
, отметив, что рассказывать о нем нельзя.
Наумова пояснила, что Песков дал ей свой номер телефона, выразив надежду, что ее идеи возьмут в работу.
На вопрос журналиста, поделится ли она с кем-то номером Пескова, Наумова пошутила, что "кто не успел, тот опоздал".