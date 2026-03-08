Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что задумал ЕС против России из-за ситуации с Ираном - РИА Новости, 09.03.2026
14:22 08.03.2026 (обновлено: 00:42 09.03.2026)
СМИ раскрыли, что задумал ЕС против России из-за ситуации с Ираном
Длительное закрытие Персидского залива из-за боевых действий может вынудить ЕС пересмотреть свою позицию по возобновлению энергетических связей с Россией, пишет РИА Новости, 09.03.2026
© REUTERS / Amr AlfikyТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Длительное закрытие Персидского залива из-за боевых действий может вынудить ЕС пересмотреть свою позицию по возобновлению энергетических связей с Россией, пишет The Wall Street Journal.
"Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой", — говорится в материале.
В публикации отмечается, что по данным аналитиков и компаний, занимающихся отслеживанием судов, за последние дни несколько танкеров с энергоносителями отказались от европейских направлений и направились в Азию.
Специальный посланник США Стив Уиткофф во время пресс-конференции на борту президентского лайнера - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Уиткофф выступил с призывом к России по Ирану
Вчера, 11:57
"Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов", — приводит издание слова старшего аналитика по нефти в компании Kpler Нависа Даса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует повышение спроса на российские энергоносители в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Польше недовольны планом США смягчить санкции в отношении нефти из России
Вчера, 01:29
 
