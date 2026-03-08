Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил об отчетливом потенциале роста азиатских рынков - РИА Новости, 08.03.2026
14:05 08.03.2026
Песков заявил об отчетливом потенциале роста азиатских рынков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста. РИА Новости, 08.03.2026
россия, дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста.
"Динамика роста экономик в мире меняется, она совершенно разнонаправленная. Там, где была высокая динамика несколько десятилетий назад, сейчас она близка к стагнации. И, например, азиатские рынки сейчас более подвижные, и потенциал роста там просматривается гораздо более отчетливо", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя текущую ситуацию в экономике.
Президент России Владимир Путин в среду допустил прекращение РФ поставок российского газа на европейские рынки с уходом на более перспективные прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков рассказал об экономической ситуации в России
28 сентября 2025, 14:30
 
РоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
