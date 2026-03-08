https://ria.ru/20260308/rossiya-2079375055.html
Песков заявил об отчетливом потенциале роста азиатских рынков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста. РИА Новости, 08.03.2026
