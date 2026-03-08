Рейтинг@Mail.ru
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек - РИА Новости, 08.03.2026
21:49 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/rossija-2079439162.html
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек - РИА Новости, 08.03.2026
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек
Более 37 тысяч пассажиров на 181 рейсе прибыли в Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.03.2026
россия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079432910.html
россия
ближний восток
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек

Минтранс: с начала недели с Ближнего Востока в РФ прибыли более 37 тыс человек

© Фото : Sergey Trubitsyn Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Sergey Trubitsyn
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 37 тысяч пассажиров на 181 рейсе прибыли в Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, сообщил Минтранс РФ.
«
"С начала недели, 2-7 марта, в Россию из стран Ближнего Востока уже прибыли 37,6 тысячи пассажиров на 181 рейсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
Вчера, 20:39
 
РоссияБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
