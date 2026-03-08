https://ria.ru/20260308/rossija-2079439162.html
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек - РИА Новости, 08.03.2026
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек
Более 37 тысяч пассажиров на 181 рейсе прибыли в Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T21:49:00+03:00
2026-03-08T21:49:00+03:00
2026-03-08T21:49:00+03:00
россия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31367/26/313672650_0:48:912:561_1920x0_80_0_0_d526a04d6028e04e9388400fd107195b.jpg
https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079432910.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31367/26/313672650_51:0:862:608_1920x0_80_0_0_a513325b917d88b308ac2194fe447993.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
С начала недели в Россию с Ближнего вернули более 37 тысяч человек
Минтранс: с начала недели с Ближнего Востока в РФ прибыли более 37 тыс человек