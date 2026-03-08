https://ria.ru/20260308/rossija-2079377196.html
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Москва принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине, сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.03.2026
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Песков: РФ принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине