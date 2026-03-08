Рейтинг@Mail.ru
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
14:16 08.03.2026
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Москва принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине, сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
украина
москва
россия
дмитрий песков
павел зарубин
мирный план сша по украине
украина
москва
россия
в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков, павел зарубин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков

Песков: РФ принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Москва принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине, сохраняет открытость к переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы принимаем во внимание все аспекты до мелочей, мы сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя переговорный процесс по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Поезжайте в Москву". Новая истерика Зеленского разозлила Запад
Вчера, 09:10
 
В миреУкраинаМоскваРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинМирный план США по Украине
 
 
