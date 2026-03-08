Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россия в феврале этого года более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии, войдя в топ-5 покупателей по сравнению с февралем прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы.

Так, экспорт бразильцами мяса крупного рогатого скота (как охлажденного, так и замороженного) россиянам в феврале текущего года оказался на максимуме с ноября 2025 года и составил 64,8 миллиона долларов (13,4 тысячи тонн). За месяц поставки взлетели в 2,4 раза, а за год - в 4,3 раза.

Кроме того россияне приобретали у бразильцев свинину - на 1,2 миллиона долларов (373,9 тонны) в феврале, что в 2,3 раза больше в годовом и на треть меньше в месячном выражении. Поставки домашней птицы и субпродуктов достигли 2,9 миллиона долларов (1,4 тысячи тонн), увеличившись к январю на 42%, но сократившись к прошлому февралю в 3,8 раза. А мясных субпродуктов - 4,9 миллиона долларов (2,3 тысячи тонн), что в 2,4 раза больше, чем год назад, и на десятую часть больше результата января.