Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии - РИА Новости, 08.03.2026
13:20 08.03.2026
Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
экономика, россия, бразилия, китай
Экономика, Россия, Бразилия, Китай
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россия в феврале этого года более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии, войдя в топ-5 покупателей по сравнению с февралем прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы.
Так, экспорт бразильцами мяса крупного рогатого скота (как охлажденного, так и замороженного) россиянам в феврале текущего года оказался на максимуме с ноября 2025 года и составил 64,8 миллиона долларов (13,4 тысячи тонн). За месяц поставки взлетели в 2,4 раза, а за год - в 4,3 раза.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россия сократила импорт бразильского кофе до минимума за полгода
7 марта, 11:40
Таким образом, РФ среди главных покупателей мяса у Бразилии заняла 4-е место. Год назад она была десятой, а в январе - седьмой. Также в пятерку вошли Китай (570,1 миллиона долларов), США (217,8 миллиона), Чили (78,5 миллиона) и Мексика (41,3 миллиона).
Кроме того россияне приобретали у бразильцев свинину - на 1,2 миллиона долларов (373,9 тонны) в феврале, что в 2,3 раза больше в годовом и на треть меньше в месячном выражении. Поставки домашней птицы и субпродуктов достигли 2,9 миллиона долларов (1,4 тысячи тонн), увеличившись к январю на 42%, но сократившись к прошлому февралю в 3,8 раза. А мясных субпродуктов - 4,9 миллиона долларов (2,3 тысячи тонн), что в 2,4 раза больше, чем год назад, и на десятую часть больше результата января.
Мороженое в вафельных стаканчиках - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российского мороженого
23 февраля, 07:09
 
