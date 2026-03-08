https://ria.ru/20260308/rossija-2079366775.html
Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии - РИА Новости, 08.03.2026
Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
Россия в феврале этого года более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии, войдя в топ-5 покупателей по сравнению с февралем прошлого года,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:20:00+03:00
2026-03-08T13:20:00+03:00
2026-03-08T13:20:00+03:00
экономика
россия
бразилия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
https://ria.ru/20260307/kofe-2079203160.html
https://ria.ru/20260223/evrosojuz-2076167470.html
россия
бразилия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бразилия, китай
Экономика, Россия, Бразилия, Китай
Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
Россия в феврале более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россия в феврале этого года более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии, войдя в топ-5 покупателей по сравнению с февралем прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы.
Так, экспорт бразильцами мяса крупного рогатого скота (как охлажденного, так и замороженного) россиянам в феврале текущего года оказался на максимуме с ноября 2025 года и составил 64,8 миллиона долларов (13,4 тысячи тонн). За месяц поставки взлетели в 2,4 раза, а за год - в 4,3 раза.
Таким образом, РФ
среди главных покупателей мяса у Бразилии
заняла 4-е место. Год назад она была десятой, а в январе - седьмой. Также в пятерку вошли Китай
(570,1 миллиона долларов), США
(217,8 миллиона), Чили
(78,5 миллиона) и Мексика
(41,3 миллиона).
Кроме того россияне приобретали у бразильцев свинину - на 1,2 миллиона долларов (373,9 тонны) в феврале, что в 2,3 раза больше в годовом и на треть меньше в месячном выражении. Поставки домашней птицы и субпродуктов достигли 2,9 миллиона долларов (1,4 тысячи тонн), увеличившись к январю на 42%, но сократившись к прошлому февралю в 3,8 раза. А мясных субпродуктов - 4,9 миллиона долларов (2,3 тысячи тонн), что в 2,4 раза больше, чем год назад, и на десятую часть больше результата января.