21:27 08.03.2026
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.03.2026
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта

Минтранс: авиакомпании не планируют рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, Кувейт

Люди у электронного табло с информацией о вылетах в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют, сообщил Минтранс РФ.
"Ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона до 14 марта включительно. Рейсы в Израиль российские перевозчики отменили до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

