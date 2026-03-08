https://ria.ru/20260308/reysy-2079437705.html
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта - РИА Новости, 08.03.2026
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.03.2026
израиль
бахрейн
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Минтранс: авиакомпании не планируют рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, Кувейт