В Иране выбрали нового верховного лидера

"Большинством голосов избран человек, который продолжит путь имама Хомейни и путь мученика имама Хаменеи. Имя Хаменеи будет жить вечно. Голосование завершено, результаты будут объявлены в ближайшее время", — привело слова Эшквари агентство.

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.