В Иране выбрали нового верховного лидера
21:15 08.03.2026 (обновлено: 21:35 08.03.2026)
В Иране выбрали нового верховного лидера
В Иране выбрали нового верховного лидера
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
али хаменеи
масуд пезешкиан
иран
израиль
сша
иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, сша, али хаменеи, масуд пезешкиан
Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, США, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг
Иранский флаг
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Человек с фамилией Хаменеи станет новым верховным лидером Ирана, заявил в беседе с Reuters член Совета экспертов аятолла Хосейни Эшквари.
Он не назвал имя, однако ранее СМИ писали, что страну может возглавить сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба.
"Большинством голосов избран человек, который продолжит путь имама Хомейни и путь мученика имама Хаменеи. Имя Хаменеи будет жить вечно. Голосование завершено, результаты будут объявлены в ближайшее время", — привело слова Эшквари агентство.

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
На этой неделе газета NYT со ссылкой на источники писала, что назначение преемника погибшего аятоллы отложили: в Тегеране опасаются за жизнь его сына Моджтабы Хаменеи после появления сообщений о том, что он может возглавить страну.
