В Иране выбрали нового верховного лидера

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Человек с фамилией Хаменеи станет новым верховным лидером Ирана, заявил в беседе с Reuters член Совета экспертов аятолла Хосейни Эшквари.
Он не назвал имя, однако ранее СМИ писали, что страну может возглавить сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба.
«
"Большинством голосов избран человек, который продолжит путь имама Хомейни и путь мученика имама Хаменеи. Имя Хаменеи будет жить вечно. Голосование завершено, результаты будут объявлены в ближайшее время", — привело слова Эшквари агентство.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
На этой неделе газета NYT со ссылкой на источники писала, что назначение преемника погибшего аятоллы отложили: в Тегеране опасаются за жизнь его сына Моджтабы Хаменеи после появления сообщений о том, что он может возглавить страну.