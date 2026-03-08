https://ria.ru/20260308/rakety-2079323938.html
Израиль сообщил о новом перехвате ракет, запущенных из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что перехватывает ракеты, запущенные из Ирана на территорию страны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:26:00+03:00
