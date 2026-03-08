Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/rakety-2079322391.html
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты - РИА Новости, 08.03.2026
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана на территорию страны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:52:00+03:00
2026-03-08T06:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078487650_0:135:2593:1594_1920x0_80_0_0_2c2866f9ed9bc8aaeac0f6a6cfec7e70.jpg
https://ria.ru/20260308/udar-2079319505.html
https://ria.ru/20260308/smi-2079313470.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078487650_144:0:2449:1729_1920x0_80_0_0_50c19a73601bfeb7df76e5a5f5fe6eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты

ЦАХАЛ сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты

© REUTERS / Anadolu/Gazi SamadРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Gazi Samad
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана на территорию страны.
В воскресенье армия уже дважды сообщала о перехвате ракет, запущенных из Ирана.
Кувейт - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: в столице Кувейта после удара загорелся небоскреб
05:55
"Недавно армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО занимаются перехватом угроз", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Автомобиль скорой помощи в Бейруте - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ: три человека погибли при атаке БПЛА в Бейруте
03:17
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала