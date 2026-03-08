https://ria.ru/20260308/rakety-2079322391.html
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты - РИА Новости, 08.03.2026
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана на территорию страны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:52:00+03:00
2026-03-08T06:52:00+03:00
2026-03-08T06:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078487650_0:135:2593:1594_1920x0_80_0_0_2c2866f9ed9bc8aaeac0f6a6cfec7e70.jpg
https://ria.ru/20260308/udar-2079319505.html
https://ria.ru/20260308/smi-2079313470.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078487650_144:0:2449:1729_1920x0_80_0_0_50c19a73601bfeb7df76e5a5f5fe6eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты
ЦАХАЛ сообщила, что перехватывает запущенные из Ирана ракеты