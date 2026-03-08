Рейтинг@Mail.ru
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет - РИА Новости, 08.03.2026
02:00 08.03.2026
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет
Средства ПВО Катара перехватили в субботу восемь ракет, выпущенных из Ирана, заявило катарское министерство обороны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:00:00+03:00
2026-03-08T02:00:00+03:00
в мире
катар
иран
военная операция сша и израиля против ирана
катар
иран
в мире, катар, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет

Силы ПВО Катара перехватили восемь выпущенных из Ирана ракет

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
ДОХА, 8 мар – РИА Новости. Средства ПВО Катара перехватили в субботу восемь ракет, выпущенных из Ирана, заявило катарское министерство обороны.
Согласно заявлению министерства, в субботу Катар был атакован десятью баллистическими и двумя крылатыми ракетами из Ирана.
"Вооруженные силы Катара успешно перехватили шесть баллистических ракет, в то время как две упали в катарских территориальных водах и еще две в незаселенной местности, обошлось без потерь. Также наши вооруженные силы успешно перехватили две крылатые ракеты", - говорится в сообщении.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
CENTCOM отрицает, что военные США попали в плен в Иране, сообщает Рейтер
В миреКатарИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
