https://ria.ru/20260308/rakety-2079309801.html
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет
Средства ПВО Катара перехватили в субботу восемь ракет, выпущенных из Ирана, заявило катарское министерство обороны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:00:00+03:00
2026-03-08T02:00:00+03:00
2026-03-08T02:00:00+03:00
в мире
катар
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4acc7d1f4754eed0c2562d297e3059d2.jpg
https://ria.ru/20260308/iran-2079309315.html
катар
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8073e8009dbccb4f9e447f7926f3f12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет
Силы ПВО Катара перехватили восемь выпущенных из Ирана ракет