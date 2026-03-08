ПВО Катара перехватила восемь выпущенных из Ирана ракет

"Вооруженные силы Катара успешно перехватили шесть баллистических ракет, в то время как две упали в катарских территориальных водах и еще две в незаселенной местности, обошлось без потерь. Также наши вооруженные силы успешно перехватили две крылатые ракеты", - говорится в сообщении.