Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/rakety-2079303151.html
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты - РИА Новости, 08.03.2026
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватывает ракеты, запущенные из Ирана на территорию страны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:18:00+03:00
2026-03-08T00:18:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_0:211:3071:1938_1920x0_80_0_0_9dbfe4b16ca37e29e43d2f2d93ccae77.jpg
https://ria.ru/20260308/bespilotnik-2079303042.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078486706_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_bbfb608ba7484f7ac92abdcd3f5eed72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты

Армия Израиля заявила, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты

© REUTERS / Anadolu/Mostafa AlkharoufРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Mostafa Alkharouf
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватывает ракеты, запущенные из Ирана на территорию страны.
"Недавно армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы обороны занимаются перехватом угроз", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
00:17
 
В миреИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала