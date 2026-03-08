https://ria.ru/20260308/rakety-2079303151.html
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватывает ракеты, запущенные из Ирана на территорию страны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:18:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
