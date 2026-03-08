Глава Минэнерго США оценил влияние войны с Ираном на антироссийские санкции

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт.
Ранее глава минэнерго США сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
"Нет, не подрывает. Политика Соединённых Штатов в отношении России нисколько не изменилась", - сказал Райт телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, подрывает ли операция на Ближнем Востоке усилия Вашингтона по снижению потребления российской нефти союзниками США.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.