Глава Минэнерго США оценил влияние войны с Ираном на антироссийские санкции
17:49 08.03.2026
Глава Минэнерго США оценил влияние войны с Ираном на антироссийские санкции
Глава Минэнерго США оценил влияние войны с Ираном на антироссийские санкции - РИА Новости, 08.03.2026
Глава Минэнерго США оценил влияние войны с Ираном на антироссийские санкции
Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
сша
иран
россия
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
россия
Глава Минэнерго США оценил влияние войны с Ираном на антироссийские санкции

Райт: операция против Ирана не повлияла на санкции против России

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт.
Ранее глава минэнерго США сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
"Нет, не подрывает. Политика Соединённых Штатов в отношении России нисколько не изменилась", - сказал Райт телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, подрывает ли операция на Ближнем Востоке усилия Вашингтона по снижению потребления российской нефти союзниками США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Между обогащением и крахом: определена роковая цена на нефть
5 марта, 08:00
 
