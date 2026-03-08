Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника над российскими регионами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 08.03.2026
ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника над российскими регионами
ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2026
1920
1920
true
ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника над российскими регионами

ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника над российскими регионами за 3 часа

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевшие на Москву", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.
