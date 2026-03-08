https://ria.ru/20260308/pvo-2079445995.html
ПВО уничтожила 34 украинских беспилотника над российскими регионами
Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2026
