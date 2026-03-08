Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила над российскими регионами 152 дрона ВСУ за шесть часов - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 08.03.2026 (обновлено: 14:52 08.03.2026)
ПВО сбила над российскими регионами 152 дрона ВСУ за шесть часов
ПВО сбила над российскими регионами 152 дрона ВСУ за шесть часов
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 152 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
2026
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила над российскими регионами 152 дрона ВСУ за шесть часов

Средства ПВО сбили над российскими регионами 152 дрона ВСУ за шесть часов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь"
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Силы ПВО за шесть часов уничтожили 152 беспилотника ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Восьмого марта в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 103 БПЛА – над территорией Брянской области, 13 БПЛА – над территорией Тульской области, 12 БПЛА – над территорией Калужской области, 10 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
