ПВО за сутки сбила 180 украинских беспилотников
Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, 13 снарядов HIMARS и 180 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:11:00+03:00
2026-03-08T12:11:00+03:00
2026-03-08T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
россия
