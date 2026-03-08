Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/putin-2079412411.html
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями - РИА Новости, 08.03.2026
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производстве рыбной продукции,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:33:00+03:00
2026-03-08T17:33:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
сергей гаврилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg
https://ria.ru/20251027/putin--2050942028.html
https://ria.ru/20250707/nalogi-2027668717.html
https://ria.ru/20250731/putin-2032725952.html
https://ria.ru/20260120/den-2069047995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_3b4458c227bb64cd4be24dd8032183c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, сергей гаврилов, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями

Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в недропользовании

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производстве рыбной продукции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение. В перечень, в частности, включается пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения и расположен на территории одного или нескольких субъектов РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал закон о направлении за рубеж дел скрывающихся обвиняемых
27 октября 2025, 14:45
Речь идет об участках, содержащих месторождения с извлекаемыми запасами нефти в 50-70 миллионов тонн, газа - в 30-50 миллиардов кубометров, золота - в 30-50 тонн, меди - в 300-500 тысяч тонн, а также проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).
К стратегическим видам деятельности новый закон относит и пользование участками недр, не отнесенными к федеральным, в случае, когда их пользователи находятся под контролем одного лица, и при условии, что запасы полезных ископаемых на таких участках составляют суммарно от 70 миллионов извлекаемых запасов тонн нефти, или от 50 миллиардов кубометров запасов газа, или от 500 тысяч тонн запасов меди, или от 50 тонн запасов золота коренных (рудных) месторождений.
Помимо этого, стратегическим видом деятельности будет считаться пользование участками недр, которые не отнесены к местным недрам и содержат подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, объем добычи которых составляет 3 тысячи кубометров в сутки и более. Речь идет о случаях, когда добыча таких вод ведется в целях их реализации после обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ по налогообложению
7 июля 2025, 14:42
В перечень стратегических включается и деятельность по производству рыбной продукции в случае, когда выручка хозяйствующего субъекта от нее составляет 50% и более общей суммы выручки за последний год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 миллионов рублей.
В рамках второго чтения к стратегическим видам деятельности была отнесена и "пастбищная аквакультура в отношении анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей)". Это выращивание рыбы из икринки до стадии малька с последующим выпуском в открытые водоемы для нагула и ее добычи (вылова).
Кроме того, положения закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозобщества было решено распространить и на некоммерческие организации, осуществляющую хотя бы один стратегический вид деятельности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин ограничил участие иностранных компаний в исследованиях рынка
31 июля 2025, 22:19
Сделки по приобретению иностранными инвесторами активов (акций, долей, имущества) российских предприятий, занимающихся стратегическими видами деятельности, должны предварительно согласовываться с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ. С правкомиссией должны согласовываться и сделки иностранных инвесторов по приобретению основных производственных средств, используемых в стратегических видах деятельности и находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял журналистам, что речь может идти про производственные объекты, инфраструктуру, транспортные объекты и другие активы, без которых такая деятельность не может осуществляться.
Для иностранных владельцев во всех новых категориях "вводятся переходные сроки", сообщил также депутат. Он отмечал, что если есть доля от 5%, об этом надо будет сообщить. Если доля больше 50%, надо будет либо пойти за согласованием контроля, либо снижать участие. А если требование проигнорировано, уполномоченный орган сможет идти в суд, после чего голоса по таким акциям могут перестать учитываться.
Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать сразу после публикации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал о международном дне по противодействию санкциям
20 января, 14:46
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСергей ГавриловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала