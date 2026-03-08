Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производстве рыбной продукции, соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производстве рыбной продукции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон расширяет перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение. В перечень, в частности, включается пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения и расположен на территории одного или нескольких субъектов РФ

Речь идет об участках, содержащих месторождения с извлекаемыми запасами нефти в 50-70 миллионов тонн, газа - в 30-50 миллиардов кубометров, золота - в 30-50 тонн, меди - в 300-500 тысяч тонн, а также проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).

К стратегическим видам деятельности новый закон относит и пользование участками недр, не отнесенными к федеральным, в случае, когда их пользователи находятся под контролем одного лица, и при условии, что запасы полезных ископаемых на таких участках составляют суммарно от 70 миллионов извлекаемых запасов тонн нефти, или от 50 миллиардов кубометров запасов газа, или от 500 тысяч тонн запасов меди, или от 50 тонн запасов золота коренных (рудных) месторождений.

Помимо этого, стратегическим видом деятельности будет считаться пользование участками недр, которые не отнесены к местным недрам и содержат подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, объем добычи которых составляет 3 тысячи кубометров в сутки и более. Речь идет о случаях, когда добыча таких вод ведется в целях их реализации после обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару.

В перечень стратегических включается и деятельность по производству рыбной продукции в случае, когда выручка хозяйствующего субъекта от нее составляет 50% и более общей суммы выручки за последний год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 миллионов рублей.

В рамках второго чтения к стратегическим видам деятельности была отнесена и "пастбищная аквакультура в отношении анадромных видов рыб (тихоокеанских лососей)". Это выращивание рыбы из икринки до стадии малька с последующим выпуском в открытые водоемы для нагула и ее добычи (вылова).

Кроме того, положения закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозобщества было решено распространить и на некоммерческие организации, осуществляющую хотя бы один стратегический вид деятельности.

Сделки по приобретению иностранными инвесторами активов (акций, долей, имущества) российских предприятий, занимающихся стратегическими видами деятельности, должны предварительно согласовываться с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ. С правкомиссией должны согласовываться и сделки иностранных инвесторов по приобретению основных производственных средств, используемых в стратегических видах деятельности и находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял журналистам, что речь может идти про производственные объекты, инфраструктуру, транспортные объекты и другие активы, без которых такая деятельность не может осуществляться.

Для иностранных владельцев во всех новых категориях "вводятся переходные сроки", сообщил также депутат. Он отмечал, что если есть доля от 5%, об этом надо будет сообщить. Если доля больше 50%, надо будет либо пойти за согласованием контроля, либо снижать участие. А если требование проигнорировано, уполномоченный орган сможет идти в суд, после чего голоса по таким акциям могут перестать учитываться.