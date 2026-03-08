Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц - военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, новая норма касается участников СВО, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. Обязательной геномной регистрации будут подлежать также гражданский персонал и гражданские служащие, обеспечивающие проведение спецоперации.

В соответствии с законом, предусматривается возможность уничтожения геномной информации по письменному заявлению владельца после увольнения со службы.

Порядок проведения геномной регистрации утвердит правительство РФ