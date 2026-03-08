https://ria.ru/20260308/putin-2079411778.html
Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных
Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных - РИА Новости, 08.03.2026
Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц - военнослужащих,... РИА Новости, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий лиц - военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
В частности, новая норма касается участников СВО, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. Обязательной геномной регистрации будут подлежать также гражданский персонал и гражданские служащие, обеспечивающие проведение спецоперации.
В соответствии с законом, предусматривается возможность уничтожения геномной информации по письменному заявлению владельца после увольнения со службы.
Порядок проведения геномной регистрации утвердит правительство РФ
.
Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования.