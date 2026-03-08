Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/putin-2079408281.html
Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России
Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России - РИА Новости, 08.03.2026
Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:09:00+03:00
2026-03-08T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
https://ria.ru/20260306/melikov-2079132244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_405:0:2519:1585_1920x0_80_0_0_cdf3c474a1d00b9f81a42cf4beb00109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин подписал закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России

Путин подписал закон о запрете на выдачу служащих в ВС РФ иностранцев

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ, изменения вносятся в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Закон предусматривает расширение перечня оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, дополнив его случаем, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Меликов доложил Путину о поддержке участников СВО
6 марта, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала