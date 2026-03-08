Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО - РИА Новости, 08.03.2026
17:08 08.03.2026
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных... РИА Новости, 08.03.2026
Путин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВО

Путин подписал закон о возврате стоимости авиабилетов в случае участия в СВО

Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов для граждан, вынужденных отказаться от полета в связи с участием в СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в статью 108 Воздушного кодекса РФ.
Закон закрепляет возможность получения полного возврата стоимости авиабилетов в случае вынужденного отказа от полета в связи с призывом пассажира на военную службу или направлением для прохождения службы в войсках Росгвардии на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции.
Кроме того, пассажир может вернуть деньги за авиабилет в связи с его поступлением на военную службу по контракту, а также заключением им контракта о пребывании в добровольческом формировании. Добавляется, что для возврата средств необходимо будет документальное подтверждение, его порядок установит правительство РФ.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон о вступлении в наследство родственников участников СВО
24 июня 2025, 16:18
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
