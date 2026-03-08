Путин увеличил штрафы за нарушение правил пересечения границы России

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом увеличены штрафы в восьми составах административных правонарушений в области защиты госграницы. Кроме того, документом предусмотрено внесение изменений в КоАП РФ в части увеличения допустимого размера штрафа за совершение указанных правонарушений.
Как отмечается в законе, нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля повлечет наложение штрафа до 25 тысяч рублей для физических лиц (в настоящее время - до 5 тысяч), до 250 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время - до 50 тысяч) и до 2,5 миллионов рублей для юридических лиц (в настоящее время - до 800 тысяч рублей).