16:58 08.03.2026
Путин увеличил штрафы за нарушение правил пересечения границы России
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 08.03.2026
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин увеличил штрафы за нарушение правил пересечения границы России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушение правил пересечения границы России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом увеличены штрафы в восьми составах административных правонарушений в области защиты госграницы. Кроме того, документом предусмотрено внесение изменений в КоАП РФ в части увеличения допустимого размера штрафа за совершение указанных правонарушений.
Как отмечается в законе, нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля повлечет наложение штрафа до 25 тысяч рублей для физических лиц (в настоящее время - до 5 тысяч), до 250 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время - до 50 тысяч) и до 2,5 миллионов рублей для юридических лиц (в настоящее время - до 800 тысяч рублей).
Путин: Создается впечатление, что хвост виляет собакой - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Хвост виляет собакой": Путин описал отношения Украины и Европы
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
