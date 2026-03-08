Рейтинг@Mail.ru
Путину подарили икону, облетевшую всю линию фронта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 08.03.2026 (обновлено: 14:57 08.03.2026)
Путину подарили икону, облетевшую всю линию фронта
Путину подарили икону, облетевшую всю линию фронта - РИА Новости, 08.03.2026
Путину подарили икону, облетевшую всю линию фронта
Президенту России Владимиру Путину во время встречи с женщинами-представительницами разных профессий подарили икону, которая облетела всю линию боевого... РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
международный женский день
общество
россия
россия, владимир путин, павел зарубин, международный женский день, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Международный женский день, Общество
Путину подарили икону, облетевшую всю линию фронта

Путину на встрече с женщинами в Кремле подарили икону, облетевшую линию фронта

Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами - представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время встречи с женщинами-представительницами разных профессий подарили икону, которая облетела всю линию боевого соприкосновения.
Встреча проходила в четверг в Кремле.
«

"Икону подарили, которая облетела всю линию фронта. Всю линию боевого соприкосновения", - рассказала одна из участниц мероприятия автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"У нас ничего не пропадет", - пошутил президент, когда его попросили принять икону.
Кроме того, главе государства также подарили кинорежиссерскую хлопушку, которая участвовала в съемках фильмов про российских военных корреспондентов. Участницы встречи подписали её и передали Путину.
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
