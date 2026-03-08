Рейтинг@Mail.ru
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/putin-2079379755.html
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин, помимо секретной информации, читает стихи и сам решает, включать ли стихотворения в свои публичные выступления, сообщил... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:29:00+03:00
2026-03-08T14:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20250601/peskov-2020278380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков

Песков: Путин читает стихи, помимо секретной информации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, помимо секретной информации, читает стихи и сам решает, включать ли стихотворения в свои публичные выступления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает… Как правило, это инициатива самого президента", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, кто принимает решение включить стихотворения в публичные выступления Путина.
"Он же читает стихи, помимо секретной информации", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Путин регулярно включает в свои выступления строки отечественных и мировых классиков. В октябре, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент прочитал стихотворение Александра Пушкина о Бородинской битве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Весь мир следит за каждым словом Путина, заявил Песков
1 июня 2025, 13:56
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала