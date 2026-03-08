https://ria.ru/20260308/putin-2079379755.html
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин, помимо секретной информации, читает стихи и сам решает, включать ли стихотворения в свои публичные выступления, сообщил... РИА Новости, 08.03.2026
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
