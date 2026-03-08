https://ria.ru/20260308/putin-2079368959.html
Путин заявил об обострении ситуации на мировых рынках
Путин заявил об обострении ситуации на мировых рынках
Ситуация на мировых рынках обострилась до предела, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2026
экономика
владимир путин
россия
россия
