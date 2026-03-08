Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по вопросам развития образования - РИА Новости, 08.03.2026
13:30 08.03.2026
Путин проведет совещание по вопросам развития образования
Путин проведет совещание по вопросам развития образования - РИА Новости, 08.03.2026
Путин проведет совещание по вопросам развития образования
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам развития образования и продолжит работу с регионами. РИА Новости, 08.03.2026
2026
Путин проведет совещание по вопросам развития образования

Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам развития образования

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам развития образования и продолжит работу с регионами.
Также в графике президента совещание с членами Совбеза РФ, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Путин назвал конфликт на Украине ошибкой западных стран
© 2026 МИА «Россия сегодня»
