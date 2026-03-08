https://ria.ru/20260308/putin-2079368468.html
Путин назвал конфликт на Украине ошибкой западных стран
Президент России Владимир Путин назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран. РИА Новости, 08.03.2026
Путин назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран