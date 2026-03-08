https://ria.ru/20260308/putin-2079368363.html
Путин назвал причину украинского кризиса
Путин назвал причину украинского кризиса - РИА Новости, 08.03.2026
Путин назвал причину украинского кризиса
Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:28:00+03:00
2026-03-08T13:28:00+03:00
2026-03-08T14:01:00+03:00
киев
мирный план сша по украине
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260308/peskov-2079367259.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, мирный план сша по украине, украина, владимир путин
Киев, Мирный план США по Украине, Украина, Владимир Путин
Путин назвал причину украинского кризиса
Путин: украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве