Путин поздравил Мишина с 85-летием - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:05 08.03.2026 (обновлено: 11:11 08.03.2026)
Путин поздравил Мишина с 85-летием
Путин поздравил Мишина с 85-летием - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Путин поздравил Мишина с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с 85-летним юбилеем, отметив, что РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
спорт
россия
ссср
владимир путин
алексей мишин
Путин поздравил Мишина с 85-летием

Путин: благодаря сильному характеру Мишин добился выдающихся успехов в спорте

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлексей Мишин
Алексей Мишин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алексей Мишин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с 85-летним юбилеем, отметив, что благодаря сильному чемпионскому характеру он добился выдающихся успехов в спорте.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Алексей Николаевич! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Благодаря таланту, трудолюбию, сильному чемпионскому характеру вы добились выдающихся успехов в спорте высших достижений, стали настоящей легендой фигурного катания", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что многолетняя тренерская деятельность Мишина, а также большой личный вклад в профессиональное становление молодых фигуристов и в развитие традиций отечественного спорта заслуживают уважения.
В заключение президент пожелал здоровья, бодрости духа, осуществления намеченных планов и замыслов.
Фигурное катание
 
