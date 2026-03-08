Путин поздравил Мишина с 85-летием

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с 85-летним юбилеем, отметив, что благодаря сильному чемпионскому характеру он добился выдающихся успехов в спорте.