https://ria.ru/20260308/putin-2079349009.html
Путин поздравил Мишина с 85-летием
Путин поздравил Мишина с 85-летием - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Путин поздравил Мишина с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с 85-летним юбилеем, отметив, что РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T11:05:00+03:00
2026-03-08T11:05:00+03:00
2026-03-08T11:11:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
ссср
владимир путин
алексей мишин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112745/23/1127452338_0:256:2641:1742_1920x0_80_0_0_6992b19b0eeb3ad9882f405b1e9ed658.jpg
https://ria.ru/20260302/plyuschenko-2077921881.html
россия
ссср
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112745/23/1127452338_0:34:2641:2015_1920x0_80_0_0_07eb885a4525901f06b9c551a5180eb1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, ссср, владимир путин, алексей мишин
Фигурное катание, Спорт, Россия, СССР, Владимир Путин, Алексей Мишин
Путин поздравил Мишина с 85-летием
Путин: благодаря сильному характеру Мишин добился выдающихся успехов в спорте
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с 85-летним юбилеем, отметив, что благодаря сильному чемпионскому характеру он добился выдающихся успехов в спорте.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Уважаемый Алексей Николаевич! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Благодаря таланту, трудолюбию, сильному чемпионскому характеру вы добились выдающихся успехов в спорте высших достижений, стали настоящей легендой фигурного катания", - говорится в сообщении.
Путин
отметил, что многолетняя тренерская деятельность Мишина
, а также большой личный вклад в профессиональное становление молодых фигуристов и в развитие традиций отечественного спорта заслуживают уважения.
В заключение президент пожелал здоровья, бодрости духа, осуществления намеченных планов и замыслов.