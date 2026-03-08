https://ria.ru/20260308/putin-2079302437.html
Путин отметил, что российским женщинам удается успевать все
Путин отметил, что российским женщинам удается успевать все
Путин отметил, что российским женщинам удается успевать все
Российским женщинам удается все успевать, важно ценить их умение поражать окружающих своей красотой и в тоже время выдержкой и трудолюбием, заявил президент... РИА Новости, 08.03.2026
Путин в поздравлении с 8 Марта отметил, что россиянкам удается успевать все
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российским женщинам удается все успевать, важно ценить их умение поражать окружающих своей красотой и в тоже время выдержкой и трудолюбием, заявил президент России Владимир Путин.
"Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело, проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества", - сказал Путин
в поздравлении с 8 Марта.
Глава государства отметил, что российские женщины без колебаний приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружают вниманием и заботой родных и близких, посвящают себя воспитанию детей.
"Конечно, очень непросто уметь успевать все, поражать своей красотой и обаянием, и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой. Но у вас это получается. Важно это ценить и понимать", - подчеркнул президент.