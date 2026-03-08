Путин отметил, что российским женщинам удается успевать все

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российским женщинам удается все успевать, важно ценить их умение поражать окружающих своей красотой и в тоже время выдержкой и трудолюбием, заявил президент России Владимир Путин.

"Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело, проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества", - сказал Путин в поздравлении с 8 Марта.

Глава государства отметил, что российские женщины без колебаний приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружают вниманием и заботой родных и близких, посвящают себя воспитанию детей.