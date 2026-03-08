Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил, что российским женщинам удается успевать все - РИА Новости, 08.03.2026
00:08 08.03.2026
Путин отметил, что российским женщинам удается успевать все
Путин отметил, что российским женщинам удается успевать все
© РИА Новости / POOL | Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российским женщинам удается все успевать, важно ценить их умение поражать окружающих своей красотой и в тоже время выдержкой и трудолюбием, заявил президент России Владимир Путин.
"Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело, проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества", - сказал Путин в поздравлении с 8 Марта.
Глава государства отметил, что российские женщины без колебаний приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружают вниманием и заботой родных и близких, посвящают себя воспитанию детей.
"Конечно, очень непросто уметь успевать все, поражать своей красотой и обаянием, и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой. Но у вас это получается. Важно это ценить и понимать", - подчеркнул президент.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
