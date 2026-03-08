Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру - РИА Новости, 08.03.2026
00:06 08.03.2026
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру - РИА Новости, 08.03.2026
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру
Условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру, продолжат создавать в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:06:00+03:00
2026-03-08T00:13:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру

Путин призвал создавать условия для женщин, совмещающих материнство с карьерой

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днём
Президент Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днём - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днём
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру, продолжат создавать в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в воскресенье поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что российским женщинам удается успевать все: поражать своей красотой и обаянием, а также выдержкой и трудолюбием.
"Мы обязательно продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией. Чтобы им не приходилось откладывать на потом своё семейное, женское, материнское счастье", - подчеркнул глава государства.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
