https://ria.ru/20260308/putin-2079302171.html
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру - РИА Новости, 08.03.2026
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру
Условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру, продолжат создавать в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:06:00+03:00
2026-03-08T00:06:00+03:00
2026-03-08T00:13:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079302588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2c9d547310cf58c92e35c894dd62c0c.jpg
https://ria.ru/20260305/putin-2078811000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079302588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b389854cd94cef46e867c3ef669b3ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создать условия для женщин, совмещающих материнство и карьеру
Путин призвал создавать условия для женщин, совмещающих материнство с карьерой
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру, продолжат создавать в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в воскресенье поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что российским женщинам удается успевать все: поражать своей красотой и обаянием, а также выдержкой и трудолюбием.
"Мы обязательно продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией. Чтобы им не приходилось откладывать на потом своё семейное, женское, материнское счастье", - подчеркнул глава государства.