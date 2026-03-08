Путин поздравил россиянок с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.
«
"Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее".
Россиянки, подчеркнул Путин, всегда приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, заботятся о родных и близких, посвящают себя воспитанию детей.
«
"Вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для детей вдохновляет нас идти только вперед. <...> Вы добиваетесь потрясающих результатов в разных профессиях".
В стране продолжат создавать все условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с карьерой, пообещал президент.
Он отдельно поблагодарил россиянок, работающих в зоне СВО: на Донбассе и в Новороссии, а также в приграничных регионах.
«
"Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа. <...> Хочу пожелать вам счастья с теми, кто дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и близким. С Международным женским днем!".