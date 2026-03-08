https://ria.ru/20260308/provokatsii-2079317827.html
КНР и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, заявил Ван И
КНР и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
КНР и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, заявил Ван И
Китай и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, демонстрируя высокую стратегическую устойчивость, заявил в воскресенье министр иностранных дел... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T05:26:00+03:00
2026-03-08T05:26:00+03:00
2026-03-08T05:26:00+03:00
в мире
китай
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20260308/printsipy-2079317720.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
КНР и Россия не прибегают к внешним провокациям или давлению, заявил Ван И
Ван И: КНР и РФ не прибегают к внешним провокациям или давлению