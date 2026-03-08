https://ria.ru/20260308/protesty-2079322539.html
Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие
в мире
нью-йорк (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Мирные протесты в Нью-Йорке переросли в столкновение после того, как один из участников акции в поддержку военной операции против Ирана применил перцовый баллончик против контрпротестующих, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш.
По данным полиции, две группы протестующих были намеренно разделены. Демонстрация сторонников операции насчитывала около 20 человек, ее возглавлял правый активист Джейк Ланг. Численность контрпротестующих достигала 125 человек.
"Незадолго до полудня напряженность между участниками двух групп возросла. В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован", - заявила Тиш журналистам.
В ответ на это кто-то из толпы людей, участвующих в контрпротесте, поджёг самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд попал в ограждение и погас недалеко от полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил ещё одно устройство.
По словам комиссара, еще неясно, были ли это настоящие устройства или фальшивые. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были арестованы, и в настоящее время проводится расследование.