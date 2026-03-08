Рейтинг@Mail.ru
Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие
06:54 08.03.2026 (обновлено: 09:24 08.03.2026)
Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие
Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие
Мирные протесты в Нью-Йорке переросли в столкновение после того, как один из участников акции в поддержку военной операции против Ирана применил перцовый... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
нью-йорк (город)
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, нью-йорк (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Нью-Йорк (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие

Мирные протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке. 8 марта 2026
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке. 8 марта 2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке. 8 марта 2026
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Мирные протесты в Нью-Йорке переросли в столкновение после того, как один из участников акции в поддержку военной операции против Ирана применил перцовый баллончик против контрпротестующих, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш.
По данным полиции, две группы протестующих были намеренно разделены. Демонстрация сторонников операции насчитывала около 20 человек, ее возглавлял правый активист Джейк Ланг. Численность контрпротестующих достигала 125 человек.
"Незадолго до полудня напряженность между участниками двух групп возросла. В 12:15 протестующий, связанный с группой Джейка Ланга, применил перцовый баллончик против контрпротестующих и был после этого арестован", - заявила Тиш журналистам.
В ответ на это кто-то из толпы людей, участвующих в контрпротесте, поджёг самодельное устройство размером меньше футбольного мяча и бросил его в сторону оппонентов. Снаряд попал в ограждение и погас недалеко от полицейских. Затем мужчина поспешил к своему сообщнику и получил ещё одно устройство.
По словам комиссара, еще неясно, были ли это настоящие устройства или фальшивые. Несколько человек, причастных к беспорядкам, были арестованы, и в настоящее время проводится расследование.
В миреНью-Йорк (город)ИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
