16:45 08.03.2026 (обновлено: 16:57 08.03.2026)
Движение через Ормузский пролив нормализуется, заявил глава Минэнерго США
Движение через Ормузский пролив нормализуется, заявил глава Минэнерго США

Райт выразил уверенность, что движение по Ормузскому проливу скоро нормализуется

© REUTERS / Amr AlfikyСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Движение судов через Ормузский пролив скоро нормализуется, выразил уверенность в воскресенье министр энергетики США Крис Райт.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и ИРИ. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа исламской республики - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
Президент США Дональд Трамп
СМИ узнали, чем агрессия против Ирана обернулась для Трампа
Вчера, 16:43
Вчера, 16:43
"Думаю, что вы увидите возобновление (движения судов - ред.) на более регулярной основе", - сказал Райт в эфире телеканала CNN News, говоря о скором восстановлении движения через пролив.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Иран убежден, что удар по школе нанес американский истребитель
Вчера, 16:55
Вчера, 16:55
 
