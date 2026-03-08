Движение через Ормузский пролив нормализуется, заявил глава Минэнерго США

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Движение судов через Ормузский пролив скоро нормализуется, выразил уверенность в воскресенье министр энергетики США Крис Райт.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и ИРИ. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа исламской республики - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления.
"Думаю, что вы увидите возобновление (движения судов - ред.) на более регулярной основе", - сказал Райт в эфире телеканала CNN News, говоря о скором восстановлении движения через пролив.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.