Китай и Россия придерживаются принципов неприсоединения, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китай и Россия уважают интересы друг друга, придерживаются принципов неприсоединения к союзам и отсутствия конфронтации, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Мы всегда уважаем ключевые интересы друг друга, не навязываем друг другу свою волю и повестку, придерживаемся принципов неприсоединения и ненаправленности против третьих сторон", - сказал глава МИД Китая.