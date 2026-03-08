Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия придерживаются принципов неприсоединения, заявил Ван И
05:25 08.03.2026
Китай и Россия придерживаются принципов неприсоединения, заявил Ван И
Китай и Россия придерживаются принципов неприсоединения, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
Китай и Россия придерживаются принципов неприсоединения, заявил Ван И
Китай и Россия уважают интересы друг друга, придерживаются принципов неприсоединения к союзам и отсутствия конфронтации, сообщил министр иностранных дел КНР Ван РИА Новости, 08.03.2026
Китай и Россия придерживаются принципов неприсоединения, заявил Ван И

Флаги России и Китая
Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Китай и Россия уважают интересы друг друга, придерживаются принципов неприсоединения к союзам и отсутствия конфронтации, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы всегда уважаем ключевые интересы друг друга, не навязываем друг другу свою волю и повестку, придерживаемся принципов неприсоединения и ненаправленности против третьих сторон", - сказал глава МИД Китая.
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Китай и Россия имеют консенсус по основным вопросам, заявил Ван И
