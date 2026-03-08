Рейтинг@Mail.ru
Сколько на самом деле было ведущих у программы "В мире животных" - РИА Новости, 08.03.2026
09:00 08.03.2026
Сколько на самом деле было ведущих у программы "В мире животных"
Сколько на самом деле было ведущих у программы "В мире животных"
Полюбившаяся не одному поколению телезрителей программа "В мире животных" последнее время прочно ассоциируется с ее легендарным ведущим — ученым-зоологом,... РИА Новости, 08.03.2026
Сколько на самом деле было ведущих у программы "В мире животных"

Николай Дроздов, ведущий телепередачи "В мире животных"
Николай Дроздов, ведущий телепередачи В мире животных
© РИА Новости / Юрий Заритовский
Перейти в медиабанк
Николай Дроздов, ведущий телепередачи "В мире животных"
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Полюбившаяся не одному поколению телезрителей программа "В мире животных" последнее время прочно ассоциируется с ее легендарным ведущим — ученым-зоологом, путешественником, доктором биологических наук, профессором МГУ Николаем Дроздовым. А ведь у истоков программы стоял совсем другой человек.
Кто вел знаменитую телепередачу? Почему все забыли их имена?

Отец программы

Научный телекиножурнал "В мире животных" впервые вышел в эфир 17 апреля 1968 года. Его создателем и первым ведущим был профессор ВГИКа, режиссер-документалист Александр Згуриди, снявший множество фильмов о животных.
Заставка передачи изначально создавалась для фильма Александра Згуриди "Дикая жизнь Гондваны". Нарисовал ее художник Дмитрий Бабиченко. Ворота с фигурками животных в заставке были срисованы с декоративных ворот Воронежского бобрового заповедника.
Название придумал тоже Згуриди — он как раз в то время выпустил книгу "В мире животных". Он же подсказал использовать музыкальным фоном композицию "Пьяный голубь" французского композитора Поля Мориа.
Александр Згуриди вел передачу семь лет — с 1968 по 1975 год. Особыми фишками его выпусков были сериалы, которые показывали прямо внутри программы: "Лэсси" про собаку колли и "Флиппер" о дельфине.
Александр Згуриди, Юрий Сенкевич, Тур Хейердал
Александр Згуриди, Юрий Сенкевич, Тур Хейердал
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Александр Згуриди, Юрий Сенкевич, Тур Хейердал
О документалисте известно, что он был хорошим змееловом и однажды на съемках в Индии мастерски спас рабочего от напавшей кобры.
Александра Згуриди не стало в 1998-м. Ему было 94 года. Смерть застала его в процессе съемок новой картины "Волшебное колечко", так и оставшейся незавершенной.

Известный журналист

Следующим ведущим "В мире животных" стал известный журналист издания "Комсомольская правда" и путешественник Василий Песков.
Автор 25 книг и повестей о природе и людях, самые нашумевшие из которых — "Таежный тупик" о старообрядцах-отшельниках, "Записки фоторепортера", "По дорогам Америки".
Ведущим он стал после того, как Згуриди отправился в очередную экспедицию на съемки нового фильма в Индию. Процесс так затянулся, что он попросил Пескова его заменить. Тот задержался в эфире на 15 лет — с 1975 по 1990 год.
"В мире животных" Василий Песков часто вел прямо из заповедников и питомников. От этого они получались необыкновенно настоящими, живыми.
По воспоминаниям Николая Дроздова, основными темами Пескова были проблемы взаимоотношения человека и природы, крестьянский двор, охотничьи и сельские хозяйства, заповедники, национальные парки и их охрана.
В 1991-м Песков уехал в Америку, на Аляску — писать книгу и охотиться с фотоаппаратом на зверей. Совмещать экспедиции с телевидением стало физически невозможно, и Песков ушел из передачи.
Журналист Песков ведет передачу "В мире животных"
Журналист Песков ведет передачу В мире животных
© РИА Новости / А. Агеев
Перейти в медиабанк
Журналист Песков ведет передачу "В мире животных"
Он умер в 2013-м, прожив 83 года.

Символ передачи

Еще в 1977 году, после двух лет ведения программы, Василий Песков, у которого было много работы в "Комсомольской правде", решил предложить делить студию Николаю Дроздову, который до этого часто был в ней гостем.
Дроздов вел "В мире животных" на протяжении 41 года, став одним из ее символов. Помимо работы на телевидении, ученый написал множество научных статей, стал автором нескольких учебников и консультантом фильмов о животных.
На карте мира практически не осталось мест, где не побывал Дроздов со своей командой. Съемочная группа совершала восхождения в горы, ныряла с аквалангом, брела пешком по джунглям и пустыням, а однажды спасалась от разъяренного носорога.
Однажды прямо в студии "В мире животных" Николая Дроздова укусила гадюка. Спасла Елена Малышева — быстро отправив в Институт Склифосовского.
Помимо любви к животным, телеведущий любил петь и даже записал два диска — "Вы слыхали, как поет Дроздов?" и "Песни нашей Победы".
"Я как биолог знаю, когда процесс старения останавливается. Когда человек поет, танцует и смеется", — говорит Дроздов.
К сожалению, в 2019-м в силу возраста и состояния здоровья Николай Дроздов покинул "В мире животных". В том же году выход программы был приостановлен.
 
 
 
