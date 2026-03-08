Рейтинг@Mail.ru
Россия должна доверять себе и своему президенту, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/prezident-2079376535.html
Россия должна доверять себе и своему президенту, заявил Песков
Россия должна доверять себе и своему президенту, заявил Песков - РИА Новости, 08.03.2026
Россия должна доверять себе и своему президенту, заявил Песков
России нужно доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, за которого голосует большинство населения государства, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:15:00+03:00
2026-03-08T14:15:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20260308/peskov-2079361340.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, иран, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
В мире, Россия, США, Иран, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Россия должна доверять себе и своему президенту, заявил Песков

Песков: РФ должна доверять своему президенту, за которого голосует большинство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. России нужно доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, за которого голосует большинство населения государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь ответил на вопрос, должна ли Россия доверять представителям США, которые вели переговоры с Ираном и участвуют в диалоге по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
России нужно сосредоточиться на своих интересах, считает Песков
Вчера, 12:33
 
В миреРоссияСШАИранДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала