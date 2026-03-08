БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер Словакии полагает, что Владимир Зеленский может специально уничтожить нефтепровод “Дружба”, прокачку нефти по которому Киев остановил в конце января.
Как заявил Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье, "если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что" Зеленский "способен нефтепровод уничтожить". "Ведь и уничтожение подводного газопровода “Северный поток” украинскими специальными подразделениями не могло произойти без его ведома”, - сказал Фицо.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
