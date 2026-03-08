Рейтинг@Mail.ru
Фицо допустил уничтожение нефтепровода "Дружба"
11:46 08.03.2026 (обновлено: 11:47 08.03.2026)
Фицо допустил уничтожение нефтепровода “Дружба”
Фицо допустил уничтожение нефтепровода “Дружба”
Премьер Словакии полагает, что Владимир Зеленский может специально уничтожить нефтепровод “Дружба”, прокачку нефти по которому Киев остановил в конце января. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, словакия, киев, украина, владимир зеленский, северный поток, мирный план сша по украине
В мире, Словакия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Северный поток, Мирный план США по Украине
Фицо допустил уничтожение нефтепровода “Дружба”

Фицо: Зеленский может уничтожить нефтепровод "Дружба"

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГоловное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска
Головное сооружение нефтепровода Дружба на нулевом километре у города Альметьевска - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер Словакии полагает, что Владимир Зеленский может специально уничтожить нефтепровод “Дружба”, прокачку нефти по которому Киев остановил в конце января.
Как заявил Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в воскресенье, "если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что" Зеленский "способен нефтепровод уничтожить". "Ведь и уничтожение подводного газопровода “Северный поток” украинскими специальными подразделениями не могло произойти без его ведома”, - сказал Фицо.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Рабочий на объекте трубопровода Дружба в Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Премьер Словакии уличил Зеленского во лжи о неисправности "Дружбы"
27 февраля, 15:37
 
Заголовок открываемого материала