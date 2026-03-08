Фицо назвал решение Зеленского по транзиту нефти глупым

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал глупым решение Владимира Зеленского остановить транзит нефти через Украину.
Как сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье, "наше решение остановить поставки дизтоплива и аварийного электричества на Украину и венгерское решение блокировать военный кредит для Украины являются лишь логическим следствием глупого шага" Зеленского "остановить поставки нефти в Словакию и Венгрию".
По словам Фицо, Зеленский "нам постоянно вредит и думает, что заставит изменить наш мирный подход на военный, но он абсолютно ошибается”.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
