Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал решение Зеленского по транзиту нефти глупым - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/premer-2079349321.html
Фицо назвал решение Зеленского по транзиту нефти глупым
Фицо назвал решение Зеленского по транзиту нефти глупым - РИА Новости, 08.03.2026
Фицо назвал решение Зеленского по транзиту нефти глупым
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал глупым решение Владимира Зеленского остановить транзит нефти через Украину. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:07:00+03:00
2026-03-08T11:07:00+03:00
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079344626.html
https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079319109.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Фицо назвал решение Зеленского по транзиту нефти глупым

Фицо назвал решение Зеленского остановить транзит нефти через Украину глупым

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал глупым решение Владимира Зеленского остановить транзит нефти через Украину.
Как сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье, "наше решение остановить поставки дизтоплива и аварийного электричества на Украину и венгерское решение блокировать военный кредит для Украины являются лишь логическим следствием глупого шага" Зеленского "остановить поставки нефти в Словакию и Венгрию".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Welt: Трамп не выполнит требования Зеленского по поставкам ракет ПВО
Вчера, 10:40
По словам Фицо, Зеленский "нам постоянно вредит и думает, что заставит изменить наш мирный подход на военный, но он абсолютно ошибается”.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Зеленский впал в истерику в прямом эфире
Вчера, 05:45
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала