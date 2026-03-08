Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия
10:59 08.03.2026
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине, утверждает глава областной военной администрации Виталий Дякивнич. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:59:00+03:00
2026-03-08T10:59:00+03:00
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия

На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Полтавской области

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине, утверждает глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.
"Одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. Есть повреждения производственного оборудования", - написал Дякивнич в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
