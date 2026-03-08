https://ria.ru/20260308/predprijatie-2079347906.html
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 08.03.2026
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине, утверждает глава областной военной администрации Виталий Дякивнич. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:59:00+03:00
2026-03-08T10:59:00+03:00
2026-03-08T10:59:00+03:00
в мире
полтавская область
украина
полтавская область
украина
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия
На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия в Полтавской области