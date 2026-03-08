https://ria.ru/20260308/pozhar-2079350696.html
В Армавире потушили пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован, пострадавших нет, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:14:00+03:00
2026-03-08T11:14:00+03:00
2026-03-08T11:20:00+03:00
армавир
происшествия
армавир
армавир, происшествия
В Армавире потушили пожар на нефтебазе, пострадавших нет