https://ria.ru/20260308/pozhar-2079303655.html
Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на нефтебазе
Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на нефтебазе - РИА Новости, 08.03.2026
Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на нефтебазе
На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:25:00+03:00
2026-03-08T00:25:00+03:00
2026-03-08T02:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
армавир
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20260302/novorossiysk-2077831118.html
армавир
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армавир, происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Армавир, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на нефтебазе
Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на территории нефтебазы